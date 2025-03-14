Правда наказуема. Спортсмен сборной был честен с РУСАДА и получил проблемы

Приложить к объяснению показания тренера и врача не удалось — они отказались подтверждать последовательность событий, предложив спортсмену соврать РУСАДА и сказать, что «Реамберин» он колол себе сам, уже дома, причем делал это не капельно, а шприцом. Предложенная история была мало того что ложной, но еще и выглядела неправдоподобно. Но решала главную проблему тренера и врача — выводила их из-под удара, потому что получалось: спортсмен все сделал, во-первых, сам, а во-вторых, не на сборе.