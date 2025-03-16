Никита Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Австрии

Филиппов уступил победившему испанцу Ориолю Кардоне-Коллю 13,8 секунды. Второе место занял француз Тибо Ансельме, бронзовым призером стал Йон Кистлер из Швейцарии.
Этапы Кубка мира по ски-альпинизму идут в зачет квалификации на Олимпиаду-2026.
Россиянин Никита Филиппов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в австрийском Шладминге.
Филиппов уступил победившему испанцу Ориолю Кардоне-Коллю 13,8 секунды. Второе место занял француз Тибо Ансельме, бронзовым призером стал Йон Кистлер из Швейцарии.
Этапы Кубка мира по ски-альпинизму идут в зачет квалификации на Олимпиаду-2026.