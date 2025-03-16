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Никита Филиппов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Австрии

Россиянин Никита Филиппов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму в австрийском Шладминге.

Источник: Спортс"

Филиппов уступил победившему испанцу Ориолю Кардоне-Коллю 13,8 секунды. Второе место занял француз Тибо Ансельме, бронзовым призером стал Йон Кистлер из Швейцарии.

Этапы Кубка мира по ски-альпинизму идут в зачет квалификации на Олимпиаду-2026.