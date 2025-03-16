Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы

Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Хамар, Норвегия.
1000 м, женщины.
1. Михо Такаги (Япония) — 1.14,75.
2. Фемке Кок (Нидерланды) — 1.14,98.
3. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.15,05.
1000 м, мужчины.
1. Юп Веннемарс (Нидерланды) — 1.08,05.
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) — 1.08,21.
3. Джордан Штольц (США) — 1.08,26.
5000 м, женщины.
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6.56,38.
2. Рагне Виклунд (Норвегия) — 6.56,56.
3. Мерел Конейн (Нидерланды) — 6.58,49.
Масс-старт, женщины.
1. Андреа Джованнини (Италия) — 7.56,47.
2. Ли Сын Хун (Южная Корея) — 7.56,52.
3. Барт Свингс (Бельгия) — 7.56,69.