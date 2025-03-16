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Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы

14 марта на турнире в норвежском Хамаре прошел третий соревновательный день.

Источник: Спортс"

Конькобежный спорт.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Хамар, Норвегия.

1000 м, женщины.

1. Михо Такаги (Япония) — 1.14,75.

2. Фемке Кок (Нидерланды) — 1.14,98.

3. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.15,05.

1000 м, мужчины.

1. Юп Веннемарс (Нидерланды) — 1.08,05.

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) — 1.08,21.

3. Джордан Штольц (США) — 1.08,26.

5000 м, женщины.

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6.56,38.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) — 6.56,56.

3. Мерел Конейн (Нидерланды) — 6.58,49.

Масс-старт, женщины.

1. Андреа Джованнини (Италия) — 7.56,47.

2. Ли Сын Хун (Южная Корея) — 7.56,52.

3. Барт Свингс (Бельгия) — 7.56,69.