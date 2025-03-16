Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великая о долгой карьере Овечкина: «Дети вдохновляют, их эмоции и неподдельный интерес к твоему делу заставляют продолжать. Желаю ему победы в гонке за рекордом»

39-летняя спортсменка участвовала в четырех Олимпийских играх и завоевала на них пять медалей — две золотые и три серебряные. Ранее она заявила, что ждет приглашения на Олимпиаду-2028 и не планирует завершать карьеру.

Капитан «Вашингтона» в этом же возрасте идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

— Я не большой специалист в хоккее, но за Овечкиным и его рекордом, конечно, слежу. Желаю ему победы в этой гонке. Мы несколько раз пересекались, но близко не общаемся. Александр — это просто машина, символ нашего спорта.

— В чем секрет спортивного долголетия?

— Мне кажется, дети. Они вдохновляют. Их эмоции, их радость, их неподдельный интерес к твоему делу заставляют дальше продолжать и не заканчивать карьеру, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина — это важные события в стране. Артем — жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать».