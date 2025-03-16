Великая о долгой карьере Овечкина: «Дети вдохновляют, их эмоции и неподдельный интерес к твоему делу заставляют продолжать. Желаю ему победы в гонке за рекордом»

Капитан «Вашингтона» в этом же возрасте идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Гретцки (894).
— Я не большой специалист в хоккее, но за Овечкиным и его рекордом, конечно, слежу. Желаю ему победы в этой гонке. Мы несколько раз пересекались, но близко не общаемся. Александр — это просто машина, символ нашего спорта.
— В чем секрет спортивного долголетия?
— Мне кажется, дети. Они вдохновляют. Их эмоции, их радость, их неподдельный интерес к твоему делу заставляют дальше продолжать и не заканчивать карьеру, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина — это важные события в стране. Артем — жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать».