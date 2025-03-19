Артем Дзюба: «Еще годик поиграю, не более. Ради ЛЧ был бы готов поехать хоть куда‑то»

Летом надо сесть и понять, что делать в своей жизни. Годик, может, еще и поиграю, но не более. Слуцкий — мой краш«, — сказал 36-летний форвард “Акрона”.
Дзюба провел 30 матчей в Лиге чемпионов за «Спартак» и «Зенит», забив в этих играх 9 голов.
Сегодня 36-летний нападающий забил 31-й гол за сборную России — в матче против команды Гренады (5:0) — и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, ему потребовалось 56 матчей, чтобы установить рекорд. Кержаков забил 30 голов, проведя 90 игр в футболке национальной сборной.
9 марта Дзюба превзошел другой рекорд Кержакова, забив 234-й гол и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.