19 марта Спортс" Прочие

Артем Дзюба: «Еще годик поиграю, не более. Ради ЛЧ был бы готов поехать хоть куда‑то»

"Ради Лиги чемпионов я бы был готов поехать хоть куда‑то. Но мне рассказали, что там, в Казахстане, такие искусственные поля, что я прям там сразу и закончу.