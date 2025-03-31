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Александр Тихонов об Овечкине: «Сомневаюсь, что он вернется в “Динамо”. Его любой клуб в Америке примет. Люди захотят видеть того, кто побил рекорд Гретцки»

Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

«Я сомневаюсь, что он вернется в “Динамо”. Думаю, его любой клуб в Америке примет, потому что на Овечкина ходят люди, они захотят видеть того, кто побил рекорд Гретцки.

Александр очень устойчив во всех отношениях. Это уникальнейший и спортсмен, и человек — спокойный, образованный, интеллигентный. Послушайте все его интервью: во всех них он остается Александром Овечкиным. И хорошо, что на него играет вся пятерка.

Мне сейчас его мама, Татьяна Михайловна, должна прислать сохранившийся в его дневнике календарь (Тихонов подарил его 11-летнему Овечкину, сделав надпись «Быть тебе Александром Великим — прим. Спортс» «)», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.