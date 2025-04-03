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Матч на первенство мира (жен). 1-я партия. Цзюй Вэньцзюнь белыми сыграет с Тань Чжунъи

Вэньцзюнь действующая чемпионка мира. Турнир пройдет с 3 по 23 апреля в Шанхае и Чунцине.
Источник: Спортс"

Победительницей становится участница, набравшая 6,5 очков. В случае счета 6:6 проводится тай-брейк. Призовой фонд составляет 500 000 евро, победительница получает 60% от этой суммы (или 55% в случае тай-брейка).

Матч на первенство мира.

Женщины.

Шанхай, Китай.

Начало партий — 10.00 по московскому времени.

1-я партия.

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Тань Чжунъи (Китай).

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Предложение ничьей не допускается до 40 хода.