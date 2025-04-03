Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

Уверен: диалог с УЕФА мы завершим успешно
— В последнее время в СМИ много сообщений СМИ о начале работы УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену. Проявляется ли это как-то в контактах с зарубежными коллегами?
— Это результат диалога. Мы ведем работу, всегда об этом говорили. Вы просто не верили, считали, что это не так. Сами себе не верим, но когда западная пресса начинает публикации — верим больше. Какая-то часть информации дошла, но я не стал бы делать поспешные выводы. Диалог идет с 2022 года, сложный, разный, он продолжается. Уверен, что мы его успешно завершим. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее.
— Вы допускаете возможность проведения матчей российских команд на нейтральных полях?
— Наша задача — принимать соперников дома. В качестве какого-то этапа может быть игра на нейтральных полях — это обсуждалось с 2022 года, такое теоретически возможно. Но ставим задачу-максимум — выступать в России и желательно сразу. Какие могут быть нейтральные страны? Если вопрос станет актуален, тогда прокомментируем.
— Член исполкома и вице-президент РФС Денис Соловьев допустил, что матч между Россией и США в футболе состоится раньше, чем КХЛ — НХЛ. Что это значит?
— Наверное, Денис Борисович исходил из того, что футбол более популярен. Любим хоккей, не хотел бы противопоставлять его футболу. Мы заинтересованы, чтобы международные матчи проводились во всех видах спорта. Интерес к проведению подобной футбольной встречи? РФС важнее вернуться в официальные спортивные соревнования, это задача номер один. Если играть с США на чемпионате мира-2026 и −2030 — хорошо, можно так.
— Появлялись разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Было ли обсуждение этого вопроса с представителями ФИФА?
— Был вопрос — теоретически возможно это? И в теории возможно все. Давайте дождемся развития ситуации. Я член комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных, там много что обсуждали, разные варианты. Пока это просто обсуждение.
В принципе можно играть без ВАР
— Как оцениваете критику Алексея Миллера и Александра Медведева по поводу работы ВАР после матча со «Спартаком»?
— Это сложный эпизод (речь о решающем голе Мартинса. — Прим. «СЭ»). Копаться и искать, что нужно было бы сделать, чтобы эпизод для всех стал более понятным, сложно. У мирового судейского сообщества есть задача полностью автоматизировать систему офсайда. Это сложное техническое решение, которое в перспективе реально использовать на многих соревнованиях. А можно в принципе играть без ВАР. Правила игры в футбол позволяют проводить матчи без этой системы.
В любом случае вопрос сложный, исходя из имеющейся телевизионной картинки, особенно когда ты болеешь за определенный результат и свою команду. Странно, если бы не возникало разночтений. Коллеги из судейского департамента опубликовали материал, показали, как в том эпизоде работала система ВАР.
Сама технология офсайдных линий придумана не РФС — она сертифицирована ФИФА, может использоваться в других соревнованиях. Правильно ли ее применили судьи? В этом и заключается сложность вопроса. Коллеги говорят, что при наличии дополнительных камер было бы проще разобраться в том моменте. Но в спорте это все превращается в сослагательное наклонение, потому что судейские решения принимаются сегодня и потом не отменяются. Поэтому задача РФС, лиги и клубов — создавать условия для того, чтобы технологии максимально внедрялись. Или от всего отказаться и делать все на усмотрении судьи, но это сложнее.
— Много разговоров о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российское судейство. Это реально?
— В первую очередь это нужно спрашивать у самого Ашота Рафаиловича. В любом случае он наш большой друг, коллега, который долгое время руководил российским судейством. Сейчас занимается проектами, связанными с развитием детско-юношеского футбола в нашей стране. Ашот Рафаилович — большой поклонник футбола, нашей сборной. Говорить, что он исчез из российского футбола неправильно. Хачатурянц — часть большой футбольной семьи.
— Вы будете рады его возвращению?
— Если говорить в контексте российского судейства, то этот вопрос скорее к нему. Понятно, что РФС был доволен той работой, которую Хачатурянц провел как глава судейского комитета. И она продолжается. Павел Юрьевич Каманцев работает в рамках той же стратегии по развитию нашего судейства.
Константин Белов, Артем Бухаев