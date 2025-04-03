Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

Сама технология офсайдных линий придумана не РФС — она сертифицирована ФИФА, может использоваться в других соревнованиях. Правильно ли ее применили судьи? В этом и заключается сложность вопроса. Коллеги говорят, что при наличии дополнительных камер было бы проще разобраться в том моменте. Но в спорте это все превращается в сослагательное наклонение, потому что судейские решения принимаются сегодня и потом не отменяются. Поэтому задача РФС, лиги и клубов — создавать условия для того, чтобы технологии максимально внедрялись. Или от всего отказаться и делать все на усмотрении судьи, но это сложнее.