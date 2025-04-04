Лукашенко призвал спортивных чиновников содержать любовниц на свои деньги

«Хочу, мужики, вас предупредить. Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. И посмотрим. Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите. Это будет по-человечески, по-мужски правильно. Вы, я думаю, сделаете соответствующие выводы из того, что я сказал», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.