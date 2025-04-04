Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко призвал спортивных чиновников содержать любовниц на свои деньги

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил спортивных чиновников о необходимости целевого использования выделяемых государством на развитие спорта средств и подчеркнул, что родственников и любовниц им нужно содержать на свои деньги, а не на бюджетные.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в пятницу Лукашенко провел совещание по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта. В частности, президент поинтересовался, как выполняются его поручения и контролируются государственные деньги, которые направляются спортивным клубам и федерациям.

«Хочу, мужики, вас предупредить. Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. И посмотрим. Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите. Это будет по-человечески, по-мужски правильно. Вы, я думаю, сделаете соответствующие выводы из того, что я сказал», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Он поинтересовался у участников совещания, насколько справедливо и, главное, по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или «просто тупо их осваивают и тратят». «На какие цели направляют финансы?» — поинтересовался Лукашенко.