Олег Матыцин: «Мы гордимся рекордом гражданина России, который еще раз доказал, что спорт интернационален»

Мы гордимся рекордом гражданина России, который еще раз доказал, что спорт интернационален, не имеет границ, а достижения в нем являются абсолютом на все времена и для всех народов, независимо от национальности и вероисповедания человека, который рекорд установил", — сказал председатель комитета по спорту Государственной думы РФ Олег Матыцин.