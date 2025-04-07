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Олег Матыцин: «Мы гордимся рекордом гражданина России, который еще раз доказал, что спорт интернационален»

"Александр Овечкин — выдающийся представитель отечественной школы хоккея, школы, где главным девизом был и остается — один за всех, все за одного.

Источник: Спортс"

Александр никогда не отделял свой успех от успеха команды, и команда всегда равнялась на капитана.

Мы гордимся рекордом гражданина России, который еще раз доказал, что спорт интернационален, не имеет границ, а достижения в нем являются абсолютом на все времена и для всех народов, независимо от национальности и вероисповедания человека, который рекорд установил", — сказал председатель комитета по спорту Государственной думы РФ Олег Матыцин.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.