Светлана Журова: «Овечкин может быть политиком, депутатом — у него для этого есть все необходимое. Саша мог бы работать в ООН и представлять Россию»

"Он может быть и политиком, депутатом. У него для этого все необходимое есть, но тут важно, чтобы это совпадало с его желанием. Это не такая простая работа.
Тот же Вячеслав Фетисов был и легендарным хоккеистом, и тренером, и министром, и представителем в ООН, теперь является депутатом. Саша мог бы работать в ООН и представлять Россию, это было бы интересно", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко — друг и фанат Овечкина.