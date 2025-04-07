Дмитрий Губерниев: «Когда Вяльбе рассказывала, что нужно бегать за медали, спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я»

Когда Елена Валерьевна Вяльбе рассказывала про то, что нужно бегать за медали, первых спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я. Сейчас про это многие забывают, но это так. И спонсоры, которые приходили в ФЛГР, говорили мне, что слышали, как я бил в набат.
Теперь, когда у наших лыжников появилось телевидение, Елена Валерьевна прекрасно чувствует себя уже медийной персоной.
Есть такая профессия — пледами укрывать спортсменов, ею овладела президент Федерации лыжных гонок России, что мы видели буквально накануне в финале Кубка России. Если бы у Вяльбе была возможность, она бы накрыла пледом и Сашу Овечкина после того, как он побил рекорд Гретцки", — сказал Губерниев.