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Дмитрий Губерниев: «Когда Вяльбе рассказывала, что нужно бегать за медали, спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я»

"У лыжников на внутренних стартах призовые больше, чем у биатлонистов. В этом вопросе биатлон отстает от лыжных гонок.

Источник: Sports.Ru

Когда Елена Валерьевна Вяльбе рассказывала про то, что нужно бегать за медали, первых спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я. Сейчас про это многие забывают, но это так. И спонсоры, которые приходили в ФЛГР, говорили мне, что слышали, как я бил в набат.

Теперь, когда у наших лыжников появилось телевидение, Елена Валерьевна прекрасно чувствует себя уже медийной персоной.

Есть такая профессия — пледами укрывать спортсменов, ею овладела президент Федерации лыжных гонок России, что мы видели буквально накануне в финале Кубка России. Если бы у Вяльбе была возможность, она бы накрыла пледом и Сашу Овечкина после того, как он побил рекорд Гретцки", — сказал Губерниев.