Дмитрий Губерниев: «Когда Вяльбе рассказывала, что нужно бегать за медали, спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я»

Когда Елена Валерьевна Вяльбе рассказывала про то, что нужно бегать за медали, первых спонсоров для Федерации лыжных гонок России нашел я. Сейчас про это многие забывают, но это так. И спонсоры, которые приходили в ФЛГР, говорили мне, что слышали, как я бил в набат.