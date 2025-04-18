Месси о болезни и смерти Вилановы: «Это сильно повлияло на “Барсу”. Мы знали, что он страдает, все чувствовали. Это был тяжелый сезон во всех смыслах»

Позднее он также пропускал матчи команды из-за лечения и покинул «Барселону» в июле 2013-го по состоянию здоровья. Виланова скончался 25 апреля 2014 года.
"То, что случилось с Тито, очень сильно повлияло на нас. Он не всегда находился с нами, но мы чувствовали все, что происходило.
Мы знали, что он переживает трудные времена, что он страдает, и никто не знал, чем это закончится. Конечно, это повлияло на команду.
Это был тяжелый сезон во всех смыслах этого слова, из-за всего, что произошло", — сказал Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.
Месси о первых играх за «Барсу»: «Роналдиньо, Деку, Пуйоль, Хави, Иньеста — великие имена, раздевалка была исключительной, я благодарен за прием. Мы выиграли ЛЧ впервые за много лет».