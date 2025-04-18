Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси о болезни и смерти Вилановы: «Это сильно повлияло на “Барсу”. Мы знали, что он страдает, все чувствовали. Это был тяжелый сезон во всех смыслах»

Бывший помощник Пепа Гвардиолы возглавил команду в июле 2012 года. В декабре Виланова перенес операцию в связи с раковой опухолью околоушной железы.
Источник: Спортс"

Позднее он также пропускал матчи команды из-за лечения и покинул «Барселону» в июле 2013-го по состоянию здоровья. Виланова скончался 25 апреля 2014 года.

"То, что случилось с Тито, очень сильно повлияло на нас. Он не всегда находился с нами, но мы чувствовали все, что происходило.

Мы знали, что он переживает трудные времена, что он страдает, и никто не знал, чем это закончится. Конечно, это повлияло на команду.

Это был тяжелый сезон во всех смыслах этого слова, из-за всего, что произошло", — сказал Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.

Месси о первых играх за «Барсу»: «Роналдиньо, Деку, Пуйоль, Хави, Иньеста — великие имена, раздевалка была исключительной, я благодарен за прием. Мы выиграли ЛЧ впервые за много лет».