Гендиректор РУСАДА: «Если бы Овечкин согласился стать нашим амбассадором, мы бы были очень рады. Ранее он уже сотрудничал с РУСАДА»

Но я могу сказать, что Александр Овечкин ранее уже сотрудничал с Российским антидопинговым агентством и участвовал в одном из наших образовательных проектов.
Летом 2022 года он снялся в видеоролике «Допинг — зло, мы за честный спорт», который мы разместили на своих ресурсах.
Насколько сложно было договориться в 2022 году о сотрудничестве с Овечкиным? С того момента, как мы попросили записать видео в поддержку чистого спорта, и до момента получения этого ролика прошло менее суток", — рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.