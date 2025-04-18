Гендиректор РУСАДА: «Если бы Овечкин согласился стать нашим амбассадором, мы бы были очень рады. Ранее он уже сотрудничал с РУСАДА»

Насколько сложно было договориться в 2022 году о сотрудничестве с Овечкиным? С того момента, как мы попросили записать видео в поддержку чистого спорта, и до момента получения этого ролика прошло менее суток", — рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.