«Мы потеряли сторонника олимпийского движения». Как мир спорта отреагировал на смерть Папы Римского

«Он никогда не был просто одним из многих — он всегда был одним из нас. Фанат “Сан-Лоренсо” с детства и до глубокой старости. Фанат как священник и кардинал. Фанат даже как Папа. Он всегда передавал свою страсть к “Сан-Лоренсо”: когда ходил на старый “Гасометро” смотреть на игру команды в 1946 году, когда миропомазывал Анхелито Корреа в часовне, когда с неподдельной радостью принимал делегации в сине-гранатовых цветах в Ватикане… От Хорхе Марио Бергольо до Папы Франциска было нечто, что не менялось никогда: его любовь к “Сан-Лоренсо”. Скорбя от всей души, сегодня мы говорим ему: прощай, спасибо и до встречи! Мы будем вместе в вечности!» — говорится в сообщении клуба.