Квотербек Кэм Уорд был выбран под первым номером на драфте НФЛ

Все выборы первого раунда:
«Теннесси»: QB Кэм Уорд (Майами).
«Джексонвилл»: CB/WR Трэвис Хантер (Колорадо) — обмен с «Кливлендом» на три позиции вверх.
«НЙ Джайентс»: Edge Абдул Картер (Пенн Стейт).
«Нью-Ингленд»: OT Уилл Кэмпбелл (Луизиана Стейт).
«Кливленд»: DT Мейсон Грэм (Мичиган) — обмен с «Джексонвиллом» на три позиции вниз.
«Лас-Вегас»: RB Эштон Дженти (Бойзи Стейт).
«НЙ Джетс»: OT Арманд Мембу (Миссури).
«Каролина»: WR Тетайроа Макмиллен (Аризона).
«Нью-Орлеан»: OT Келвин Бэнкс (Техас).
«Чикаго»: TE Колстон Лавленд (Мичиган).
«Сан-Франциско»: Edge Майкел Уильямс (Джорджия).
«Даллас»: OG Тайлер Букер (Алабама).
«Майами»: DT Кеннет Грант (Мичиган).
«Индианаполис»: TE Тайлер Уоррен (Пенн Стейт).
«Атланта»: LB Джейлон Уокер (Джорджия).
«Аризона»: DT Уолтер Нолен (Ол Мисс).
«Цинциннати»: Edge Шемар Стюарт (Техас А&М).
«Сиэтл»: OG Грей Зейбел (Сев. Дакота Стейт).
«Тампа-Бэй»: WR Эмека Эбука (Огайо Стейт).
«Денвер»: CB Джадей Бэррон (Техас).
«Питтсбург»: DT Деррик Хэрмон (Орегон).
«ЛА Чарджерс»: RB Омарион Хэмптон (Сев. Каролина).
«Грин-Бэй»: WR Мэттью Голден (Техас).
«Миннесота»: OG Донован Джексон (Огайо Стейт).
«НЙ Джайентс»: QB Джексон Дарт (Ол Мисс) — обмен с «Хьюстоном» на девять позиций вверх.
«Атланта»: Edge Джеймс Пирс (Теннесси) — обмен с «ЛА Рэмс» на 20 позиций вверх.
«Балтимор»: S Малакай Старкс (Джорджия).
«Детройт»: DT Тайлик Уильямс (Огайо Стейт).
«Вашингтон»: OT Джош Конерли (Орегон).
«Баффало»: CB Максвелл Хейрстон (Кентукки).
«Филадельфия»: LB Джихад Кэмпбелл (Алабама) — обмен с «Канзас-Сити» на одну позицию вверх.
«Канзас-Сити»: OT Джош Симмонс (Огайо Стейт) — обмен с «Филадельфией» на одну позицию вниз.
Отметим, что квотербек «Колорадо» Шедур Сандерс не был выбран в первом раунде.
Сегодня ночью состоятся второй и третий раунды драфта. Церемония возобновится в 2:00 мск.