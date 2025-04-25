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Квотербек Кэм Уорд был выбран под первым номером на драфте НФЛ

В Грин-Бэй, штат Висконсин, состоялась церемония первого раунда драфта НФЛ. Под первым номером «Теннесси Тайтенс» выбрали квотербека Кэма Уорда из университета Майами.

Источник: Спортс"

Все выборы первого раунда:

«Теннесси»: QB Кэм Уорд (Майами).

«Джексонвилл»: CB/WR Трэвис Хантер (Колорадо) — обмен с «Кливлендом» на три позиции вверх.

«НЙ Джайентс»: Edge Абдул Картер (Пенн Стейт).

«Нью-Ингленд»: OT Уилл Кэмпбелл (Луизиана Стейт).

«Кливленд»: DT Мейсон Грэм (Мичиган) — обмен с «Джексонвиллом» на три позиции вниз.

«Лас-Вегас»: RB Эштон Дженти (Бойзи Стейт).

«НЙ Джетс»: OT Арманд Мембу (Миссури).

«Каролина»: WR Тетайроа Макмиллен (Аризона).

«Нью-Орлеан»: OT Келвин Бэнкс (Техас).

«Чикаго»: TE Колстон Лавленд (Мичиган).

«Сан-Франциско»: Edge Майкел Уильямс (Джорджия).

«Даллас»: OG Тайлер Букер (Алабама).

«Майами»: DT Кеннет Грант (Мичиган).

«Индианаполис»: TE Тайлер Уоррен (Пенн Стейт).

«Атланта»: LB Джейлон Уокер (Джорджия).

«Аризона»: DT Уолтер Нолен (Ол Мисс).

«Цинциннати»: Edge Шемар Стюарт (Техас А&М).

«Сиэтл»: OG Грей Зейбел (Сев. Дакота Стейт).

«Тампа-Бэй»: WR Эмека Эбука (Огайо Стейт).

«Денвер»: CB Джадей Бэррон (Техас).

«Питтсбург»: DT Деррик Хэрмон (Орегон).

«ЛА Чарджерс»: RB Омарион Хэмптон (Сев. Каролина).

«Грин-Бэй»: WR Мэттью Голден (Техас).

«Миннесота»: OG Донован Джексон (Огайо Стейт).

«НЙ Джайентс»: QB Джексон Дарт (Ол Мисс) — обмен с «Хьюстоном» на девять позиций вверх.

«Атланта»: Edge Джеймс Пирс (Теннесси) — обмен с «ЛА Рэмс» на 20 позиций вверх.

«Балтимор»: S Малакай Старкс (Джорджия).

«Детройт»: DT Тайлик Уильямс (Огайо Стейт).

«Вашингтон»: OT Джош Конерли (Орегон).

«Баффало»: CB Максвелл Хейрстон (Кентукки).

«Филадельфия»: LB Джихад Кэмпбелл (Алабама) — обмен с «Канзас-Сити» на одну позицию вверх.

«Канзас-Сити»: OT Джош Симмонс (Огайо Стейт) — обмен с «Филадельфией» на одну позицию вниз.

Отметим, что квотербек «Колорадо» Шедур Сандерс не был выбран в первом раунде.

Сегодня ночью состоятся второй и третий раунды драфта. Церемония возобновится в 2:00 мск.