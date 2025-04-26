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Протас может сыграть за «Вашингтон» в 3-м матче серии с «Монреалем». Форвард не играет с 5 апреля из-за травмы

«Кэпиталс» ведут в серии Кубка Стэнли со счетом 2−0.

Источник: Спортс"

«Его участие в сегодняшней игре возможно», — сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

При этом отмечается, что Протас принял участие в утренней раскатке «Кэпиталс» и остался на льду для дополнительной работы, что обычно является признаком того, что хоккеист не будет играть.

Форвард не играет с 5 апреля из-за повреждения нижней части тела. 24-летний белорусский нападающий пропустил последние 6 игр регулярного чемпионата после того, как получил порез левой ноги коньком.

В текущем сезоне на счету Алексея Протаса 66 (30+36) очков в 76 играх. Он разделил третье место в списке лучших бомбардиров клуба с Пьером-Люком Дюбуа.