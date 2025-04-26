Протас может сыграть за «Вашингтон» в 3-м матче серии с «Монреалем». Форвард не играет с 5 апреля из-за травмы

«Его участие в сегодняшней игре возможно», — сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
При этом отмечается, что Протас принял участие в утренней раскатке «Кэпиталс» и остался на льду для дополнительной работы, что обычно является признаком того, что хоккеист не будет играть.
Форвард не играет с 5 апреля из-за повреждения нижней части тела. 24-летний белорусский нападающий пропустил последние 6 игр регулярного чемпионата после того, как получил порез левой ноги коньком.
В текущем сезоне на счету Алексея Протаса 66 (30+36) очков в 76 играх. Он разделил третье место в списке лучших бомбардиров клуба с Пьером-Люком Дюбуа.