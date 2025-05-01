Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шипулин об Овечкине: «Величайший спортсмен России в ХХI веке, лицо нашего спорта в мире. Не знаю ни одного человека, кто бы не порадовался его рекорду»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам (897) в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— Овечкин — гордость нашей страны и всего мира. Мы видим, что иностранцы относятся к нему с большим уважением. Это наш человек, он прославляет Россию.

Все мы гордимся Александром, я не знаю ни одного человека, кто бы не порадовался его рекорду. Овечкин сейчас — лицо нашего спорта в мире.

— Говорят, что даже памятник ему можно поставить.

— Можно. Овечкин заслужил. Александра смело можно назвать величайшим спортсменом России в ХХI веке, — сказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.