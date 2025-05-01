Шипулин об Овечкине: «Величайший спортсмен России в ХХI веке, лицо нашего спорта в мире. Не знаю ни одного человека, кто бы не порадовался его рекорду»

— Овечкин — гордость нашей страны и всего мира. Мы видим, что иностранцы относятся к нему с большим уважением. Это наш человек, он прославляет Россию.
Все мы гордимся Александром, я не знаю ни одного человека, кто бы не порадовался его рекорду. Овечкин сейчас — лицо нашего спорта в мире.
— Говорят, что даже памятник ему можно поставить.
— Можно. Овечкин заслужил. Александра смело можно назвать величайшим спортсменом России в ХХI веке, — сказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.