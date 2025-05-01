Светлана Журова: «Интересно, когда говорят, что Овечкин играет в американской НХЛ, хотя это мировая лига. Наши бойцы на передовой радуются за него»

— Десять лет назад российские спортсмены, может быть, чаще меняли гражданство, чем сейчас, но мы не обращали на это внимание. Они делали это не из-за СВО и нейтрального статуса, а потому что не могли оказаться на Олимпиаде из-за высокой конкуренции, например в фигурном катании, гимнастике и борьбе, где вообще было не пробиться. Поэтому спортсмены спокойно меняли гражданство. Как в фигурном катании: первая разминка — почти все наши, вторая — тоже, везде наши фамилии. У американцев в сборной целый ряд детей эмигрантов из России.