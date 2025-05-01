Светлана Журова: «Интересно, когда говорят, что Овечкин играет в американской НХЛ, хотя это мировая лига. Наши бойцы на передовой радуются за него»

— Десять лет назад российские спортсмены, может быть, чаще меняли гражданство, чем сейчас, но мы не обращали на это внимание. Они делали это не из-за СВО и нейтрального статуса, а потому что не могли оказаться на Олимпиаде из-за высокой конкуренции, например в фигурном катании, гимнастике и борьбе, где вообще было не пробиться. Поэтому спортсмены спокойно меняли гражданство. Как в фигурном катании: первая разминка — почти все наши, вторая — тоже, везде наши фамилии. У американцев в сборной целый ряд детей эмигрантов из России.
Мария Анисина не могла найти партнера в РФ, уехала во Францию и стала олимпийской чемпионкой. Мы ее меньше любили за это? Мы радовались, что у нее появилась такая возможность.
После начала СВО все изменилось. Теперь сложно убедить людей в том, что смена спортивного гражданства — это необходимость. Это зачастую связано не со спецоперацией, а с конкуренцией.
Сейчас на чемпионатах России призовые получают только те спортсмены, которые заняли первые места. У всех остальных нет возможностей. Тогда атлет говорит: я не получаю здесь финансирования и призовых, не могу выехать на международные соревнования, но в случае смены гражданства у меня появятся эти возможности. Очень щепетильная тема.
— На чемпионате Европы по борьбе президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили при награждении Чермена Валиева, выступающего за Албанию, назвал его предателем. Как относитесь к этой истории?
— Слышала, но не буду обсуждать. Когда мужчины ругаются, женщинам лучше помолчать. Неоднозначная история, но 15−20 лет назад, когда борцы уезжали за рубеж, никто на это не обращал внимания. Они становились олимпийскими чемпионами, выступая за другие страны, но ситуация была другая.
Очень интересно, когда говорят, что Саша Овечкин играет в американской НХЛ, хотя это мировая лига, где большое количество иностранцев. Наши бойцы, находящиеся на передовой, радуются за него, а за кого-то другого радоваться не будут, если он не представляет Россию.
Для одних Овечкин — патриот, хотя играет в американском клубе, а другой спортсмен, который уехал из РФ и выступает за иностранное государство, — предатель. Не у всех бойцов единая позиция на этот счет, хотя я бы ориентировалась на их мнение. Они с флагом и гимном защищают Родину, могут сказать, предательство это или нет, — сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
Что не так с идеей Мамиашвили про «путь предателя».
«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро.