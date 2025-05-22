Скончался известный спортивный журналист Диас Ахметшарип

Свой профессиональный путь он начал в 1997 году репортером на Казахском радио. На протяжении многих лет работал спортивным журналистом на телеканале Qazaqstan и в агентстве «Хабар». Также он был одним из первых руководителей телеканала Qazsport.
За свою карьеру Ахметшарип освещал Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира по различным видам спорта, а также выполнял обязанности пресс-атташе национальной сборной Казахстана.
Напомним, в начале мая Диас Ахметшарип впал в кому во время пребывания в Актау. По информации пресс-службы областной многопрофильной больницы Мангистау, у журналиста было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. За несколько дней до этого он опубликовал пост с фотографией и видео из Актау, сообщив, что прибыл в город на четырехдневную командировку.