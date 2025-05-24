Был назван самый эффективный клуб России

Первую пятерку полностью заняли футбольные клубы — кроме «Краснодара» там оказались «Динамо», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Лучшими представителями хоккея стали омский «Авангард» (шестое место) и петербургский СКА (седьмое место). Два клуба «Локомотив» оказались на 8−9 местах: восьмым стал футбольный, а девятым — хоккейный.