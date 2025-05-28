Путин о спортивной медицине: «Надо навести порядок, должен быть контроль. Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов, а она ничего не знала — ерунда какая-то»

А потом, руководство страны и миллионы зрителей — любителей спорта, болельщиков — сталкиваются с ситуацией, которую трудно, на первый взгляд, объяснить. Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: «Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять».