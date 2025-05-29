Банька обвинил главу USADA в необоснованных атаках на WADA

«Если говорить о США, то я бы сказал, что мы открыты для сотрудничества, в том числе с властями из Белого дома. Мы неоднократно говорили о том, что мы должны работать рука об руку в интересах американских спортсменов, но сложно работать с господином Тайгартом. Сложно сотрудничать с тем, кто видит своей целью атаковать WADA», — сказал Банька.