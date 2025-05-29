Банька обвинил главу USADA в необоснованных атаках на WADA

ОТТАВА, 29 мая. /ТАСС/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) сложно сотрудничать с главой Антидопингового агентства США (USADA) Трэвисом Тайгартом, поскольку он видит своей целью атаки на WADA. Об этом журналистам заявил переизбранный на пост президента WADA Витольд Банька.
«Если говорить о США, то я бы сказал, что мы открыты для сотрудничества, в том числе с властями из Белого дома. Мы неоднократно говорили о том, что мы должны работать рука об руку в интересах американских спортсменов, но сложно работать с господином Тайгартом. Сложно сотрудничать с тем, кто видит своей целью атаковать WADA», — сказал Банька.
«Он каждый раз находит повод атаковать WADA, поэтому сложно работать с тем, кто верит в теории конспирологии, в том числе о том, что мы помогали скрыть положительные допинг-пробы 23 китайских пловцов. Он ничего не делает в интересах антидопинга, он только путешествует по миру и атакует WADA», — добавил президент WADA.
В августе 2024 года WADA начало проверку статуса соответствия USADA. Проверка USADA началась на фоне конфликта организации с WADA, который разгорелся после публикации в апреле дела о допинге 23 китайских пловцов. В случае лишения статуса соответствия у США могут отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити, а также ряд других крупных соревнований, среди которых чемпионат мира — 2026 по футболу.
Ранее Тайгарт обвинял WADA и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов. Независимый прокурор не нашел ошибок в действиях WADA. USADA также отказалось выплатить взнос в WADA за 2024 год в размере $3,6 млн из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В ноябре прошлого года WADA подало иски о клевете к USADA сразу в несколько судов, расположенных в Швейцарии, 20 февраля иски были отозваны.