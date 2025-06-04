Украинские бильярдисты выступят на чемпионате мира в Югре под флагом федерации пирамиды

«Чемпионат мира по бильярдному спорту “Свободная пирамида” пройдет в Сургуте с 11 по 18 июня в спортивном комплексе “Премьер-Арена”, — сказала собеседница агентства. — В соревнованиях предполагается участие более 120 спортсменов из Германии, Израиля, Индии, Испании, Камеруна, Кении, Ливии, Монголии, Румынии, Сербии, Словении, Франции, Чехии, Южной Кореи, а также из стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, украинцы примут участие под флагом МКП».