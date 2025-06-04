Украинские бильярдисты выступят на чемпионате мира в Югре под флагом федерации пирамиды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июня. /ТАСС/. Бильярдисты с Украины выступят на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте под флагом Международной конфедерации пирамиды (МКП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорта».
«Чемпионат мира по бильярдному спорту “Свободная пирамида” пройдет в Сургуте с 11 по 18 июня в спортивном комплексе “Премьер-Арена”, — сказала собеседница агентства. — В соревнованиях предполагается участие более 120 спортсменов из Германии, Израиля, Индии, Испании, Камеруна, Кении, Ливии, Монголии, Румынии, Сербии, Словении, Франции, Чехии, Южной Кореи, а также из стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, украинцы примут участие под флагом МКП».
В пресс-службе рассказали, что среди известных участников ожидаются чемпионы мира россияне Никита Володин, Иосиф Абрамов, Диана Миронова, Элина Нагула, Семен Зайцев, Екатерина Брытченко, казахстанцы Арби Муциев и Ернар Чимбаев, а также белорус Денис Колосов. «Общий призовой фонд, за который будут бороться спортсмены, составляет 2,1 млн рублей», — уточнила собеседница агентства.
Ранее первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов рассказал ТАСС, что на турнире 2024 года в Сургуте принимали участие несколько спортсменов, переехавших в Россию, но имевших украинские паспорта. Как пояснил Фирсов, спортсмены выступали под флагом международной организации, поскольку Федерация бильярдного спорта Украины не разрешила прислать заявку из-за политической обстановки.