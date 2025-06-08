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«Из 2Drots ушел вайб, который был при мне. Тогда это была семья, а сейчас что-то не то». Талабко об отставке Кузнецова

Сегодня «самураи» объявили об отставке Кузнецова с поста главного тренера.

Источник: Спортс"

"Не знаю, как комментировать уход Кузнецова из 2Drots, ведь меня уже почти год нет в команде. Только время покажет, верное ли это решение.

Для 2Drots Дмитрий Викторович — очень значимый человек, все победы были добыты с ним.

Сложно комментировать проблемы 2Drots, но могу сказать, что я как будто уходил из другой команды. Там все было по-другому.

Возможно, это прозвучит голословно, но со стороны я вижу, что уходил из другого коллектива. Ушел этот вайб, который был при мне. Это была семья. А сейчас что-то не то", — сказал бывший хавбек 2D.

Талабко играл за 2Drots под руководством Кузнецова до лета 2024 года, после чего перешел в Lit Energy.