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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил жителей страны с днём России

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярёв разместил пост с поздравлением жителей страны с днём России.

Источник: Чемпионат.com

«Сегодня мы отмечаем один из главных праздников — День России!

Мы гордимся нашей тысячелетней историей — от великих княжеств до сильного и независимого современного государства.

За эти века Россия и наш народ внесли огромный вклад в культуру, науку, спорт и развитие человечества. Мы побеждали, преодолевали трудности, строили и создавали.

Сегодня Россия — страна сильных людей, больших идей и настоящих побед. Спасибо каждому, кто вносит вклад в её процветание.

Желаю всем веры, надежды и любви, ведь любовь к России нас объединяет. С праздником!» — написал Дегтярёв на своей странице в телеграм-канале.