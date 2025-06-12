Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил жителей страны с днём России

«Сегодня мы отмечаем один из главных праздников — День России!



Мы гордимся нашей тысячелетней историей — от великих княжеств до сильного и независимого современного государства.



За эти века Россия и наш народ внесли огромный вклад в культуру, науку, спорт и развитие человечества. Мы побеждали, преодолевали трудности, строили и создавали.



Сегодня Россия — страна сильных людей, больших идей и настоящих побед. Спасибо каждому, кто вносит вклад в её процветание.



Желаю всем веры, надежды и любви, ведь любовь к России нас объединяет. С праздником!» — написал Дегтярёв на своей странице в телеграм-канале.