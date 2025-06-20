Кирилл Дмитриев: Мы надеемся, что часть матчей с США будет в этом году

Спортивные соревнования между командами России и США могут состояться уже в этом году, и не только в хоккее, но также в смешанных единоборствах и футболе. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Известиям» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он был одним из ключевых участников российской переговорной группы, обсуждавшей с делегацией США в Эр-Рияде вопросы восстановления двусторонних отношений. Именно по итогам этих переговоров в марте спортивная общественность начала активно обсуждать тему возможного хоккейного матча между КХЛ и НХЛ.
В интервью «Известиям» Кирилл Дмитриев заявил о провале попытки предыдущего президента США Джо Байдена изолировать Россию в спорте и выразил надежду, что действия Дональда Трампа повлияют и на возвращение российских спортсменов на международную арену.
— В начале весны спортивную общественность в России взбудоражило сообщение, что во время одного из раундов российско-американских переговоров в Эр-Рияде появилась предварительная договоренность о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ. Насколько серьезно это обсуждалось тогда? И когда возможна реализация этой идеи?
— Я более широко скажу: точно обсуждались различные спортивные события, которые будут интересны, безусловно, и российским зрителям, и американским. Это и хоккей, и UFC, и футбол. Мы надеемся, что будут эти матчи и часть из них будет в этом году. Мы смотрим. Очень важно, что у нас, например, есть замечательный господин Овечкин, который является легендой не только в России, но и во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. И мы видим, что наши успешные спортсмены очень хорошо представляют Россию на мировом уровне.
— В этих переговорах обсуждалась тема санкций в отношении российского и белорусского спорта, отстранения наших команд от международных соревнований?
— Вы знаете, очень важно, что Соединенные Штаты из-за президента Байдена долгое время жили в таком коконе лжи о России. Выход из этого кокона лжи займет определенное время и потребует определенных усилий. Что важно, мы видим, что эти усилия работают: четыре дня назад президент Трамп сказал, что исключить Россию из стран «восьмерки» было ошибкой, а также заявил, что американские санкции стоят очень много именно американским компаниям. Поэтому мы видим просто общее растущее понимание, что с Россией надо иметь диалог, налаживать мосты. Мы в принципе видим позитивные тренды в спорте, что попытки Байдена полностью изолировать Россию в спорте провалились. Но мы надеемся, что Россия действительно будет всё больше и больше представлена в спорте на мировом уровне, и в том числе новые международные спортивные функционеры настроены в этом направлении.