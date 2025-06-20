Кирилл Дмитриев: Мы надеемся, что часть матчей с США будет в этом году

— Вы знаете, очень важно, что Соединенные Штаты из-за президента Байдена долгое время жили в таком коконе лжи о России. Выход из этого кокона лжи займет определенное время и потребует определенных усилий. Что важно, мы видим, что эти усилия работают: четыре дня назад президент Трамп сказал, что исключить Россию из стран «восьмерки» было ошибкой, а также заявил, что американские санкции стоят очень много именно американским компаниям. Поэтому мы видим просто общее растущее понимание, что с Россией надо иметь диалог, налаживать мосты. Мы в принципе видим позитивные тренды в спорте, что попытки Байдена полностью изолировать Россию в спорте провалились. Но мы надеемся, что Россия действительно будет всё больше и больше представлена в спорте на мировом уровне, и в том числе новые международные спортивные функционеры настроены в этом направлении.