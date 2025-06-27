На российский спорт обрушилась эпидемия отравлений допингом. Кто виноват?

Реальность такова, что без спортивного питания тренировочный процесс в большом спорте крайне осложняется, прежде всего с точки зрения восстановления после нагрузок. Спортсменам не хватает витаминов, минералов, каких-то отдельных питательных веществ, и сбалансировать суточный рацион без использования БАДов они просто не могут — на это не хватает ни знаний, ни денег. Диетологи работают даже не со всеми сборными, не говоря уже о региональных, задача совершенно непосильна, причем не только для отечественных атлетов, но и зарубежных. Поэтому БАДы все-таки принимают, но это влечет огромные риски.
Проверять каждую упаковку не хватит никаких денег
РУСАДА уже давно предупреждает спортсменов о том, что биологически активные добавки (БАД), к которым относится и спортивное питание, могут быть источником не указанных в составе на упаковке запрещенных субстанций. Потенциально они способны привести к неблагоприятному результату анализа пробы. Аналогичные предупреждения публикует и ВАДА, и некоторые национальные антидопинговые агентства других стран. В США и Германии существуют базы добавок, в которых выявлено загрязнение, там указываются и название, и производитель, и самое важное — номер партии.
Так как загрязнение чаще всего является следствием технологических нарушений на производстве — оно, как правило, выявляется только в рамках одной партии, а иногда даже только части партии. Стараясь обезопасить себя косвенно, спортсмены внимательно изучают упаковку, сверяя ее с запрещенным списком, консультируясь со спортивными врачами. Гарантии это, однако, не дает — она может быть получена только если спортсмен перед началом приема отправит БАД на анализ, что обойдется ему в сумму порядка 250−300 евро, а, уже получив результаты, будет его использовать. Проверять каждую упаковку не хватит никаких денег, этот вариант попросту нереализуем.
Именно описанная выше ситуация приводит к тому, что и в России, и за рубежом регулярно, как грибы после дождя, возникают антидопинговые разбирательства, в которых фигурирует загрязненная БАД. Их были уже тысячи, если брать мировой масштаб, сотни — говоря о России, и это только те дела, где существует понимание — источником стала именно БАД. Есть и такие, где источник в принципе не смогли обнаружить.
Дела разные, источник — один
Ситуация в России заметно сложнее, чем в Европе — рынок БАДов регулируется по факту слабее. В силу множества причин, начиная с 2014 года, после скачка курса доллара к нам хлынули дешевые аналоги фирменных продуктов, изготавливающиеся или в Восточной Европе, или на постсоветском пространстве. Причем изготавливающиеся — это очень высокая оценка. У небольших фирм, занимающихся БАДами в России, нет полного цикла производства, он для них слишком затратен, поэтому сырье оптом они закупают, чаще всего, в Китае, а уже затем просто фасуют в банки.
В некоторых случаях Китай готов под ключ сделать готовый продукт с русскоязычной этикеткой и всеми необходимыми реквизитами, регистрационными номерами сертификатов и так далее. Как следствие — загрязненное в КНР сырье приходит на российский рынок под различными брендами, вроде бы не связанными друг с другом, но в реальности все это может быть расфасовано из «одного мешка». Жертвами ситуации стали сотни российских спортсменов, кого-то дисквалифицировали на полный срок, кому-то санкцию сократили, но историй, когда спортсмен отделался предупреждением, мало.
26 июня автор передал на анализ в РУСАДА образцы БАД, которая, с высокой степенью вероятности стала источником запрещенной субстанции, найденной в пробе спортсмена, обратившегося за помощью в разборе ситуации. Незадолго до этого РУСАДА публиковало информацию о выявленных фактах загрязнения других БАДов, продающихся под различными брендами. У всех этих дел есть один общий знаменатель — одно производство, изготавливающее БАДы под заказ, но уже на территории России. Этот производитель уже не в первый раз попадает в поле зрения, однако сделать с ним пока ничего нельзя.
26 июня, как стало мне известно, дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с российской спортсменки, сумевшей доказать, что источником допинга в ее пробе стала, скорее всего, загрязненная БАД. Так как слушания по существу этого дела еще впереди, Ф. И. О. спортсменки конфиденциальны.
Жесткое регулирование — единственный способ
Таких дел всегда было много, но в последнее время их количество стало угрожающе высоким. И если абстрагироваться от судеб спортсменов, которые в каждом таком случае рискуют завершением карьеры, то остается еще и другой интерес. Значительная доля дисквалификаций в России — это как раз подобные дела, и каждая такая дисквалификация — камешек в статистику страны. Да, российская легкая атлетика, например, уже не на первой строчке в списке дисквалификаций у международной федерации — его возглавляет Кения, а на втором месте Индия. Но если ситуация с БАДами не будет нормализована — наши легкоатлеты еще долго не смогут снять с шеи «бронзовую медаль» этого сомнительного конкурса.
Запретить спортсменами принимать БАДы невозможно. В конце концов, их закупает даже ФМБА для обеспечения подготовки сборных страны. И, по моим данным, как минимум в одном случае в такой БАД, полученной по линии сборной команды, была обнаружена примесь допинга. Есть только один разумный путь борьбы с проблемой, тот, который выбран, например, в Европе: введение жесткого регулирования, регулярных выборочных проверок образцов и так далее. Рейды по магазинам спортивного питания.
Иначе мы так и будем регулярно читать новости про нелепые дисквалификации, а затем — статистические подборки, где у России снова не слишком хорошие цифры на фоне других стран.
Сергей Лисин