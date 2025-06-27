На российский спорт обрушилась эпидемия отравлений допингом. Кто виноват?

Таких дел всегда было много, но в последнее время их количество стало угрожающе высоким. И если абстрагироваться от судеб спортсменов, которые в каждом таком случае рискуют завершением карьеры, то остается еще и другой интерес. Значительная доля дисквалификаций в России — это как раз подобные дела, и каждая такая дисквалификация — камешек в статистику страны. Да, российская легкая атлетика, например, уже не на первой строчке в списке дисквалификаций у международной федерации — его возглавляет Кения, а на втором месте Индия. Но если ситуация с БАДами не будет нормализована — наши легкоатлеты еще долго не смогут снять с шеи «бронзовую медаль» этого сомнительного конкурса.