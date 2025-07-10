Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян и китайцев перед стартом водного ЧМ в Сингапуре проверяли на допинг в два раза чаще, чем американцев

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Источник: Спортс"

Среднее количество тестов на одного пловца из Китая составило 8,80, России — 8,20, США — 4,13, Австралии — 4, Франции — 3,6. Реже всего из топ-10 крупнейших сборных-участников ЧМ тестировали британцев (2,20).

С начала 2025 года у участников чемпионата мира было взято 4018 допинг‑проб (в среднем по два теста на спортсмена).

Все спортсмены, получившие нейтральный статус, были протестированы минимум по четыре раза за последние 12 месяцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.