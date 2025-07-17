«Незаконное использование флага»: скандал в Федерации дартса России

Кольцов после публикации со стороны ФДР видео с турнира выложил оскорбительный пост у себя в соцсетях в адрес организации, а также подчеркнул: «Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс лиги! Федерация не имеет отношения к этой поездке». Спортсмен был дисквалифицирован на шесть месяцев.