«Незаконное использование флага»: скандал в Федерации дартса России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Чемпион России по дартсу Борис Кольцов и вице-президент Федерации дартсу России (ФДР) Наиль Аксянов дисквалифицированы на шесть месяцев и полтора года соответственно по итогам расследования несанкционированного участия сборной России на турнире в китайском Макао, сообщается на официальном сайте ФДР.
Россияне выступили на турнире в Макао (Китай) с 13 по 15 июня со своими флагами и символикой РФ.
Как следует из заявления апелляционного спортивно-дисциплинарного комитета (АСДК) ФДР, Аксянов в ответ на сведения об отсутствии у него необходимого профильного образования не предъявил документы, подтверждающие наличие у него образования, а руководимая им компания организовала без согласования с ФДР и Минспортом РФ поездку на турнир в качестве выездного мероприятия сборной России.
«В данной поездке незаконно и несанкционированно использовались государственные символы РФ, а именно герб, флаг и гимн. На данном международном спортивном мероприятии также употреблялись спиртные напитки, что запрещено действующим законодательством ΡΦ», — говорится в сообщении АСДК РФ, который принял решение дисквалифицировать Аксянова на 18 месяцев и не нашел в его деле смягчающих обстоятельств.
Кольцов после публикации со стороны ФДР видео с турнира выложил оскорбительный пост у себя в соцсетях в адрес организации, а также подчеркнул: «Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс лиги! Федерация не имеет отношения к этой поездке». Спортсмен был дисквалифицирован на шесть месяцев.
Кольцову 36 лет. Он является 18-кратным чемпионом России, первым в истории страны дартсменом, получившим профессиональный статус в Профессиональной корпорации дартса (PDC), участником чемпионатов мира.