Ушла эпоха. Остановилось сердце популярного рестлера Халка Хогана

Халк вдохновил не только рестлеров, но и голливудских актеров, музыкантов и спортсменов. Его фраза «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?» (Что ты будешь делать, когда Халкамания обрушится на тебя?) навсегда останется в истории поп-культуры.