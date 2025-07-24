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Ушла эпоха. Остановилось сердце популярного рестлера Халка Хогана

Навсегда останется в истории поп-культуры.

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Рестлинг потерял одну из величайших фигур в своей истории: на 72 году жизни умер Халк Хоган. Как сообщают американские СМИ, у него остановилось сердце.

Что случилось

По информации портала TMZ, инцидент произошел в доме Хогана в Клируотере, штат Флорида, утром 24 июля. Медики прибыли через несколько минут после вызова, но помочь уже не смогли — смерть констатировали на месте.

Издание People со ссылкой на близких Халка уточняет: причиной смерти стала остановка сердца. За несколько часов до трагедии он чувствовал себя хорошо, и ничто не предвещало беды.

Хоган был настоящим супергероем для миллионов. Его голос, образ, движения стали частью мировой поп-культуры. Мы никогда его не забудем", — говорится в заявлении WWE.

Настоящая икона рестлинга

Халк Хоган — сценическое имя Терри Джина Боллеа. Именно он превратил реслинг из нишевого зрелища в глобальное шоу. Американец был лицом WWE в 1980-х и 90-х, участвовал в десятках исторических боев, вел телешоу, снимался в фильмах и вдохновлял поколения.

Даже после ухода из WWE Хоган оставался в центре внимания. Он появлялся в рекламных роликах, занимался бизнесом и участвовал в благотворительности. В последние годы активно следил за карьерой молодых рестлеров и нередко критиковал состояние современной индустрии.

«Я сделал все, что мог. Теперь пусть молодые держат планку», — говорил Халк в интервью для ESPN в 2023 году.

Несмотря на проблемы со здоровьем и долгую реабилитацию после операций на позвоночнике, он продолжал появляться на мероприятиях WWE.

Культовая фраза

Хоган — 12-кратный чемпион мира в тяжелом весе. Он был включен в Зал славы WWE дважды: как сольный исполнитель и как участник культовой группировки nWo. Его бой с Андре Гигантом на WrestleMania III смотрели более 90 тысяч человек — это событие стало поворотным для индустрии.

Халк вдохновил не только рестлеров, но и голливудских актеров, музыкантов и спортсменов. Его фраза «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?» (Что ты будешь делать, когда Халкамания обрушится на тебя?) навсегда останется в истории поп-культуры.