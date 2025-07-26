Майя Гурбанбердиева: «Я всегда была за мужчин в синхронном плавании. Очень рада, что на этом чемпионате мира было столько парней»

— Я всегда была за мужчин в синхронном плавании. С самого начала, еще когда была ребёнком. Я увидела Билла Мэя в 2018 году, когда мы с Сашей выступали против него, но его старые записи я видела еще в детстве. И уже тогда у меня не было на этот счет никаких предрассудков, предвзятого отношения. Для меня это все, наоборот, всегда было очень интересно.