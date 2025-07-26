Гурбанбердиева о новых правилах в синхронном плавании: «Поменялось абсолютно все. Теперь нас можно сравнить в чем-то с фигурным катанием»

— Можно и так сказать. Главное, чтобы все горело зеленым светом. Это добавляет в каком-то смысле больше понимания для людей со стороны, что происходит у нас. Хотя обыватели привыкли к одному синхронному плаванию, а сейчас видят абсолютно другое, и многие из-за этого путаются, зрители пока не привыкли к новому виду. Но даже при этих правилах, большое спасибо нашему тренеру, благодаря ее постановкам мы можем выделяться даже в условиях таких жестких рамок. Это важно и здорово.