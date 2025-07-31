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Домрачева о Дальмайер: «Лаура навсегда останется в памяти и в сердцах своих коллег и поклонников биатлона как яркая и настоящая девушка»

Дарья Домрачева высказала соболезнования в связи со смертью Лауры Дальмайер.

"Такая невероятно печальная и шокирующая новость…

Лаура навсегда останется в памяти и в сердцах своих коллег и поклонников биатлона как яркая и настоящая девушка…" — написала четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси.