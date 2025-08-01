«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!»

Слева направо — так мы читаем текст, так движется взгляд. Новый логотип «Торпедо» встроен в этот визуальный ритм. Олень не противоречит движению — он его задает. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведем.