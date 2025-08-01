«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!»

«Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя свой взор только вперед! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле. Уверены, вы по достоинству оценили рестайлинг “Торпедо”. Ведь наши ценности, философия и стремление к уникальности поистине достойны лучшего города на свете!
1. Гармония с восприятием — движение вперед.
Слева направо — так мы читаем текст, так движется взгляд. Новый логотип «Торпедо» встроен в этот визуальный ритм. Олень не противоречит движению — он его задает. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведем.
2. Динамика. Скорость. Атака.
Это философия всего «Торпедо» — от детских команд до КХЛ. Мы не играем на удержание — мы идем в наступление.
Олень — животное грации, силы и стремительности. Он не замирает — он мчится к цели. Логотип отражает эту энергию. Он как и мы — не стоит на месте.
3. Цвет, который запоминается.
Особый синий оттенок — не случайность. Мы долго искали свой тон — уникальный, узнаваемый, торпедовский. Он стал основой визуальной идентичности. Это цвет уверенности, глубины и силы.
4. Работа над деталями.
Доработан сам образ оленя — взгляд стал более собранным, уши точнее передают характер, силуэт — чище и мощнее. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее.
Создаем будущее вместе!" — говорится в сообщении нижегородского клуба.
Изображение: телеграм-канал «Торпедо».