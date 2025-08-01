Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!»

«Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя свой взор только вперед! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле. Уверены, вы по достоинству оценили рестайлинг “Торпедо”.

Источник: Спортс"

«Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя свой взор только вперед! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле. Уверены, вы по достоинству оценили рестайлинг “Торпедо”. Ведь наши ценности, философия и стремление к уникальности поистине достойны лучшего города на свете!

1. Гармония с восприятием — движение вперед.

Слева направо — так мы читаем текст, так движется взгляд. Новый логотип «Торпедо» встроен в этот визуальный ритм. Олень не противоречит движению — он его задает. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведем.

2. Динамика. Скорость. Атака.

Это философия всего «Торпедо» — от детских команд до КХЛ. Мы не играем на удержание — мы идем в наступление.

Олень — животное грации, силы и стремительности. Он не замирает — он мчится к цели. Логотип отражает эту энергию. Он как и мы — не стоит на месте.

3. Цвет, который запоминается.

Особый синий оттенок — не случайность. Мы долго искали свой тон — уникальный, узнаваемый, торпедовский. Он стал основой визуальной идентичности. Это цвет уверенности, глубины и силы.

4. Работа над деталями.

Доработан сам образ оленя — взгляд стал более собранным, уши точнее передают характер, силуэт — чище и мощнее. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее.

Создаем будущее вместе!" — говорится в сообщении нижегородского клуба.

Изображение: телеграм-канал «Торпедо».