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«Родители наступают друг на друга, хамское поведение, мысли только о своей “будущей чемпионке всея Руси и планеты Земля”. Ягудин рассказал, как не отдал дочь в гимнастику

«У меня поехала Таня (Тотьмянина, жена Ягудина — Спортс» «) на просмотр нашей дочери, чтобы перевести ее во дворец Винер в “Лужники”. Тане хватило нескольких часов.

Источник: Sports

Она перезванивает и говорит: «Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается». Она потом объяснила: «Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, “будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля”. И вот такое напряжение.

Я никогда не хотел, чтобы в «таком» занималась спортом одна из моих дочерей. Мы не стали переходить, и она с наслаждением занималась там, где ей действительно приглянулось", — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.