«Родители наступают друг на друга, хамское поведение, мысли только о своей “будущей чемпионке всея Руси и планеты Земля”. Ягудин рассказал, как не отдал дочь в гимнастику

Она перезванивает и говорит: «Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается». Она потом объяснила: «Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, “будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля”. И вот такое напряжение.