«С Трампом у нас может быть одно сходство». Губерниев рассказал, что у него общего с президентом США

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал на тему того, что может быть у него общего с президентом США Дональдом Трампом.

"Сравнение меня и Трампа? К таким сравнениям отношусь умозрительно. Не мне судить, какие у меня сходства. Я улыбаюсь, когда это все слышу.

С Трампом у нас может быть одно сходство: как ни крути, Дональд Трамп — представитель шоу-бизнеса. И все его главные успехи были связаны с этим. А поскольку я тоже некоторым образом в шоу-бизнесе, во многом мы с Трампом занимались одним делом. Сейчас он все-таки президент, и характер его занятий несколько иной.

Сходства в достижении целей? Поскольку у меня еще есть большой временной люфт, и я моложе Трампа, могу сказать, что с точки зрения достижения целей у меня все еще впереди", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.