Альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.
«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал Чарыгов.
Ранее 47-летняя Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы — с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.
Также сообщалось, что сезон восхождений уже завершен и возобновится летом 2026 года. Поисково-спасательная операция была прекращена.
Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб.
«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина.