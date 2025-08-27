Ричмонд
Альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

«Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал Чарыгов.

Ранее 47-летняя Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы — с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

Также сообщалось, что сезон восхождений уже завершен и возобновится летом 2026 года. Поисково-спасательная операция была прекращена.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина.