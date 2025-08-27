Ричмонд
Пресс-секретарь МЧС Киргизии: «Неофициально на Пике Победы еще больше тел погибших»

На вершине осталась россиянка Наталья Наговицина, там погиб итальянец Лука Синигалья, россиянин Алексей Ермаков, а также пропали без вести граждане Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.

Источник: Спортс"

«Неофициально там еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — сказал пресс-секретарь МЧС Адиль Чарыгов.

Иранцы Пилехвари и Сейфоллах прибыли в Киргизию для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 10 августа. На поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина.