Пресс-секретарь МЧС Киргизии: «Неофициально на Пике Победы еще больше тел погибших»

Иранцы Пилехвари и Сейфоллах прибыли в Киргизию для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 10 августа. На поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.