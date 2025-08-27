Ричмонд
Дегтярев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Вместе мы сможем сделать больше для воспитания здорового, сильного, духовно крепкого общества»

Министр спорта России Михаил Дегтярев и патриарх Кирилл ранее подписали документ о сотрудничестве.

Источник: Спортс"

"Это событие знаковое для нас. Физическая сила и сила духа — это два начала, которые формируют личность человека, волю, характер, здоровье.

После церемонии подписания обсудили с Патриархом этапы реализации соглашения и других наших совместных проектов. В том числе Спортивные игры в честь святого благоверного князя Александра Невского и программы духовно-нравственного просвещения.

Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла и всех представителей Русской Православной Церкви за открытость и стремление поддержать наших спортсменов. Вместе мы сможем сделать больше для воспитания здорового, сильного, духовно крепкого общества", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.