Звездин — игрок «Эгриси». В 2023 году он стал тренером года в медиафутболе

Уверены, такой мастер в центре поля придаст нашей команде уверенности«, — написали в телеграм-канале “Эгриси”.
В WINLINE Медиалиге 38-летний Игорь Звездин выступал в качестве главного тренера «Броуков» с 3-го сезона. Клуб уволил его перед ответным матчем с Fight Nights в ½ финала МФЛ-5, в котором клуб Дмитрия Егорова и Райзена стал чемпионом.
С 2024 года Игорь Звездин возглавлял Rocket Team.
В 2023 году экс-главный тренер «Броуков» Игорь Звездин был признан лучшим тренером года Winline Media Football Awards.
