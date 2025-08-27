Звездин — игрок «Эгриси». В 2023 году он стал тренером года в медиафутболе

В WINLINE Медиалиге 38-летний Игорь Звездин выступал в качестве главного тренера «Броуков» с 3-го сезона. Клуб уволил его перед ответным матчем с Fight Nights в ½ финала МФЛ-5, в котором клуб Дмитрия Егорова и Райзена стал чемпионом.