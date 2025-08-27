Пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора. Полицейские также проверят берег пролива

«Прокуратура Бейкоза направила управлению полиции Стамбула указания сформировать группу сотрудников для поисков пловца с учетом вероятности, что Свечников не утонул и вышел на берег не на финише заплыва, а в другом месте», — сообщило агентство Anadolu.
Отмечается, что прокуроры запросили записи с камер видеонаблюдения всех учреждений, отелей, кафе, ресторанов и парков, находящихся на берегу Босфора на участке, где проходило соревнование. В то же время продолжаются поиски спортсмена в воде.
Сообщается, что россиянина ищут с помощью гидролокатора.
«Поиски Свечникова ведутся непрерывно с момента происшествия. Помимо лодок, используется гидролокатор бокового обзора, а дайверы проводят погружения в определенных местах. Гидролокатор позволяет получить изображение морского дна с высоким разрешением с помощью звуковых волн, он активно используется на глубине до 300 метров при поиске затонувших судов и людей», — пишет газета Milliyet.