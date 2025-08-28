Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против WADA

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Федерации плавания США, обвинив их в незаконной кампании по срыву мероприятия, сообщается на сайте Enhanced Games.
В иске на 800 млн долларов, поданном в среду в Окружной суд Нью-Йорка, ответчики обвиняются в нарушении антимонопольного «закона Шермана» путем оказания давления на спортсменов и тренеров с целью бойкота Игр. Enhanced Games также будет добиваться судебного запрета, чтобы остановить незаконную кампанию ответчиков.
«Ответчики десятилетиями доминировали в мире спорта, и их попытки подавить “Игры на стероидах” — лишь последний шаг в их кампании по устранению любых потенциальных конкурентов», — говорится в заявлении.