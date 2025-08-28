Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против WADA

Первые в истории «Игры на стероидах» пройдут в американском Лас-Вегасе 23—25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители. WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а World Aquatics раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.