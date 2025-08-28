Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против WADA

Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против WADA и World Aquatics.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторы «Игр на стероидах» подали иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Федерации плавания США, обвинив их в незаконной кампании по срыву мероприятия, сообщается на сайте Enhanced Games.

Первые в истории «Игры на стероидах» пройдут в американском Лас-Вегасе 23—25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители. WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а World Aquatics раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.

В иске на 800 млн долларов, поданном в среду в Окружной суд Нью-Йорка, ответчики обвиняются в нарушении антимонопольного «закона Шермана» путем оказания давления на спортсменов и тренеров с целью бойкота Игр. Enhanced Games также будет добиваться судебного запрета, чтобы остановить незаконную кампанию ответчиков.

«Ответчики десятилетиями доминировали в мире спорта, и их попытки подавить “Игры на стероидах” — лишь последний шаг в их кампании по устранению любых потенциальных конкурентов», — говорится в заявлении.