Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К — уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников

В Зеленограде (Москва) прошел ЗЕЛРАН5К — забег на 5 километров, в котором участвуют 200 человек: сто мужчин и сто женщин. К регистрации допускаются только спортсмены, прошедшие квалификацию и подтвердившие высокую скорость: мужчины должны бежать 5 км менее чем за 20 минут, женщины — менее чем за 23 минуты.

Источник: Спортс"

В 2025 году забег среди мужчин выиграл Сергей Петров, среди женщин — Елена Седова.

Результаты всех призеров:

Мужчины.

1. Сергей Петров — 14:22.222. Иван Панфёров — 14:38.63 3. Артем Цибак — 14:50.69.

Женщины.

1. Елена Седова — 16:48.45.

2. Мария Семенцова — 00:17:02.55.

3. Инна Симакова — 00:17:24.72.

Результаты всех участников можно найти на сайте results.zone.

Организаторы забега — команда из Зеленограда ZELRUN. Традиционно этот старт проводится в ночное время по городским улицам без полного перекрытия дорожного движения. Каждый бегун в стартовом пакете получает майку, на которой напечатан уникальный номер участника — взамен традиционных бумажных номеров.

«В соцсетях — богемные фото, а на забегах мусор собираю». Интервью с супермоделью ­- со-организатором забегов ZELRUN.