Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К — уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников

В 2025 году забег среди мужчин выиграл Сергей Петров, среди женщин — Елена Седова.
Результаты всех призеров:
Мужчины.
1. Сергей Петров — 14:22.222. Иван Панфёров — 14:38.63 3. Артем Цибак — 14:50.69.
Женщины.
1. Елена Седова — 16:48.45.
2. Мария Семенцова — 00:17:02.55.
3. Инна Симакова — 00:17:24.72.
Результаты всех участников можно найти на сайте results.zone.
Организаторы забега — команда из Зеленограда ZELRUN. Традиционно этот старт проводится в ночное время по городским улицам без полного перекрытия дорожного движения. Каждый бегун в стартовом пакете получает майку, на которой напечатан уникальный номер участника — взамен традиционных бумажных номеров.
