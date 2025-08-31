Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К — уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников

В Зеленограде (Москва) прошел ЗЕЛРАН5К — забег на 5 километров, в котором участвуют 200 человек: сто мужчин и сто женщин. К регистрации допускаются только спортсмены, прошедшие квалификацию и подтвердившие высокую скорость: мужчины должны бежать 5 км менее чем за 20 минут, женщины — менее чем за 23 минуты.