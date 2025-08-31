Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хайлемарьям Кирос выиграл марафон в Сиднее

31 августа проходит Сиднейский марафон. Старт впервые вошел в престижную серию World Marathon Major, объединяющую самые массовые марафоны мира. Сидней стал седьмым городом в списке, присоединившись к Нью-Йорку, Чикаго, Бостону, Берлину, Токио и Лондону.

Источник: Спортс"

Среди фаворитов забега были Элиуд Кипчоге и Сифан Хассан.

Результаты мужчин:

1. Хайлемарьям Кирос (Hailemaryam Kiros Kebedew, Эфиопия) — 2:06:06.

2. Аддису Гобена (Addisu Gobena Aga, Эфиопия) — 2:06:16.

3. Тебелло Рамаконгогоана (Tebello Ramakongoana, Королевство Лесото) — 2:06:47.

Элиуд Кипчоге стал девятым с результатом 2:08:31.

Женщины пока продолжают бежать, новость будет обновляться.

Всего в марафоне принимают участие 35 тысяч спортсменов-любителей из более чем 100 стран. Также параллельно марафону проходит забег-спутник на 10 км, в день накануне состоялся забег на 5 км. Все события выходных собрали почти 50 тысяч бегунов.