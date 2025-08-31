Хайлемарьям Кирос выиграл марафон в Сиднее

Среди фаворитов забега были Элиуд Кипчоге и Сифан Хассан.
Результаты мужчин:
1. Хайлемарьям Кирос (Hailemaryam Kiros Kebedew, Эфиопия) — 2:06:06.
2. Аддису Гобена (Addisu Gobena Aga, Эфиопия) — 2:06:16.
3. Тебелло Рамаконгогоана (Tebello Ramakongoana, Королевство Лесото) — 2:06:47.
Элиуд Кипчоге стал девятым с результатом 2:08:31.
Женщины пока продолжают бежать, новость будет обновляться.
Всего в марафоне принимают участие 35 тысяч спортсменов-любителей из более чем 100 стран. Также параллельно марафону проходит забег-спутник на 10 км, в день накануне состоялся забег на 5 км. Все события выходных собрали почти 50 тысяч бегунов.