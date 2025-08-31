Семь российских гандболистов осудили за договорные матчи на юношеском чемпионате Европы-2021

Во время юношеского ЧЕ-2021 все семеро через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат. Как установил суд, организатором схемы был Морозов. Он и привлек к преступной деятельности остальных игроков. Все подсудимые признали вину.