Ефимова о том, что ее называют одной из самых красивых спортсменок России: «Ни разу не слышала такого. Сама так не считаю»

— Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?

Источник: Спортс

— Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.

— А кого бы вы выделили в этом плане?

— Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, — сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они.

