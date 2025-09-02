Ричмонд
На саммите ШОС призвали не препятствовать спортсменам выступать на международных турнирах

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине (Китай) с 31 августа по 1 сентября.

Источник: Спортс"

В Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечена важность организации спортивных соревнований без какой-либо дискриминации.

«Государства-члены, стремясь к углублению сотрудничества в сфере спорта, отметили важность устранения преград, препятствующих участию в спортивных соревнованиях. Крупные международные спортивные состязания должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости без дискриминации по любому признаку», — говорится в документе.

Участники заседания отметили предложения о проведении Открытого кубка ШОС в 2026 году, а также международных спортивных мероприятий с участием спортсменов из стран ШОС в России, договорились продолжить проработку вопроса о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС и рабочей группы по физической культуре и спорту, а также подчеркнули актуальность развития Демонстрационной зоны по зимним видам спорта «Китай — ШОС» в провинции Хэйлунцзян.

Президент России Владимир Путин пригласил делегации стран, участвующих во встрече формата «ШОС плюс» приехать на традиционный форум «Россия — спортивная держава». В нынешнем году он пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

в ШОС входят 10 государств: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателя обладают Афганистан и Монголия.