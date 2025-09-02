На саммите ШОС призвали не препятствовать спортсменам выступать на международных турнирах

Участники заседания отметили предложения о проведении Открытого кубка ШОС в 2026 году, а также международных спортивных мероприятий с участием спортсменов из стран ШОС в России, договорились продолжить проработку вопроса о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС и рабочей группы по физической культуре и спорту, а также подчеркнули актуальность развития Демонстрационной зоны по зимним видам спорта «Китай — ШОС» в провинции Хэйлунцзян.