Михаил Дегтярев: «Россиян и белорусов вычеркивают — и получают фейковых чемпионов. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили»

«Россиян и белорусов вычеркивают — и получают фейковых чемпионов. Только что я был в Пекине, встречались со спортивными коллегами. Спортсмены и тренеры говорят: “Быстрее бы возвратились, нам с вами интересно соревноваться”. Конечно, спортсмен думает, как хорошо бы нам победить. Но и хорошо. А мы думаем: хорошо бы победить спортсменов из Китая, Америки, Европы. Это спорт.
Спасибо Сингапуру за чемпионат мира по плаванию, провели на высшем уровне. Все наши пловцы и синхронисты благодарят. Очень безопасно и дружелюбно. Что мне понравилось, общий медальный зачет в сингапурских газетах был с российским флагом. Хотя по правилам World Aquatics формально мы якобы нейтральные спортсмены. Но все все понимают. Это говорит о том, как эту дискриминацию воспринимают простые люди.
Мы, спортивное сообщество, должны идти на шаг впереди и разряжать обстановку. Не увязывать восстановление прав Олимпийского комитета России (ОКР) с мировой политической конъюнктурой, а, наоборот, способствовать дружбе. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили", — сказал министр спорта России и глава ОКР Дегтярев.
«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию.