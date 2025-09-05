Михаил Дегтярев: «Россиян и белорусов вычеркивают — и получают фейковых чемпионов. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили»

Спасибо Сингапуру за чемпионат мира по плаванию, провели на высшем уровне. Все наши пловцы и синхронисты благодарят. Очень безопасно и дружелюбно. Что мне понравилось, общий медальный зачет в сингапурских газетах был с российским флагом. Хотя по правилам World Aquatics формально мы якобы нейтральные спортсмены. Но все все понимают. Это говорит о том, как эту дискриминацию воспринимают простые люди.