Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи

Кубок мира по регби-2025.
Женщины.
6 сентября.
Группа А.
США — Самоа — 15.30.
Англия — Австралия — 19.00.
Положение в группе: Англия — 10 очков (2 игры), Австралия — 8 (2), США — 3 (2), Самоа — 0 (2).
Группа B.
Канада — Шотландия — 14.00.
Уэльс — Фиджи — 16.45.
Положение в группе: Канада — 10 (2), Шотландия — 10 (2), Фиджи — 0 (2), Уэльс — 0 (2).
7 сентября.
Группа С.
Япония — Испания — 14.00.
Новая Зеландия — Ирландия — 16.45.
Положение в группе: Новая Зеландия — 10 (2), Ирландия — 10 (2), Испания — 1 (2), Япония — 0 (2).
Группа D.
Италия — Бразилия — 16.00.
Франция — ЮАР — 18.45.
Положение в группе: ЮАР — 10 (2), Франция — 9 (2), Италия — 2 (2), Бразилия — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.