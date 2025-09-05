Ричмонд
Кубок мира по регби-2025 (жен). США сыграют с Самоа, Уэльс встретится с Фиджи, Англия против Австралии, другие матчи

6−7 сентября в Великобритании пройдут третьи матчи группового этапа.

Источник: Спортс"

Кубок мира по регби-2025.

Женщины.

6 сентября.

Группа А.

США — Самоа — 15.30.

Англия — Австралия — 19.00.

Положение в группе: Англия — 10 очков (2 игры), Австралия — 8 (2), США — 3 (2), Самоа — 0 (2).

Группа B.

Канада — Шотландия — 14.00.

Уэльс — Фиджи — 16.45.

Положение в группе: Канада — 10 (2), Шотландия — 10 (2), Фиджи — 0 (2), Уэльс — 0 (2).

7 сентября.

Группа С.

Япония — Испания — 14.00.

Новая Зеландия — Ирландия — 16.45.

Положение в группе: Новая Зеландия — 10 (2), Ирландия — 10 (2), Испания — 1 (2), Япония — 0 (2).

Группа D.

Италия — Бразилия — 16.00.

Франция — ЮАР — 18.45.

Положение в группе: ЮАР — 10 (2), Франция — 9 (2), Италия — 2 (2), Бразилия — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В плей-офф выходят первые две команды из группы. Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.